Lo studio, tra le auto è l’elettrica la scelta più conveniente (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tra auto a benzina, diesel, ibrida, ibrida ricaricabile, elettrica e la futuribile a idrogeno, è l’auto elettrica a piazzarsi al primo posto in termini di convenienza e si stima che possa mantenere il primato nei prossimi 10 anni. Il suo costo medio di possesso è, infatti, pari a circa 74mila euro. Segue l’ibrido ricaricabile (a condizione di effettuare ricariche elettriche frequenti) a 77mila euro, poi il diesel (oltre 78mila euro) e, infine, la benzina (85mila euro). Lo rileva il recente studio elaborato dal Beuc e i suoi partner, fra cui Altroconsumo in Italia, e finanziato dalla European Climate Foundation. Lo studio ha calcolato i costi totali da sostenere per il possesso di varie tipologie di mezzi in base al tipo di alimentazione (benzina, diesel, ibrida, ibrida ricaricabile, elettrica e idrogeno) e le analisi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Traa benzina, diesel, ibrida, ibrida ricaricabile, elettrica e la futuribile a idrogeno, è l’elettrica a piazzarsi al primo posto in termini di convenienza e si stima che possa mantenere il primato nei prossimi 10 anni. Il suo costo medio di possesso è, infatti, pari a circa 74mila euro. Segue l’ibrido ricaricabile (a condizione di effettuare ricariche elettriche frequenti) a 77mila euro, poi il diesel (oltre 78mila euro) e, infine, la benzina (85mila euro). Lo rileva il recenteelaborato dal Beuc e i suoi partner, fra cui Altroconsumo in Italia, e finanziato dalla European Climate Foundation. Loha calcolato i costi totali da sostenere per il possesso di varie tipologie di mezzi in base al tipo di alimentazione (benzina, diesel, ibrida, ibrida ricaricabile, elettrica e idrogeno) e le analisi ...

