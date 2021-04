L’incredibile storia del ragazzo che è riuscito a comprare il dominio di Google Argentina (Di mercoledì 28 aprile 2021) Screenshoot della pagina domini argentini, che ha consentito a Nicolas di acquistare www.Google.com.ar (fonte: Twitter)Si chiama Nicolas Kuroña, ha 30 anni ed è argentino. Neanche lui si aspettava di vivere l’insolita vicenda di cui è stato protagonista. Il giovane, infatti, è riuscito ad acquistare il dominio Google.com.ar, sottraendolo così al colosso di Mountain View per soli 280 pesos, ovvero 2 euro e 30 centesimi. Il tutto in modo assolutamente legale, probabilmente per un problema tecnico nel sistema di registrazione dei domini internet. Ma andiamo con ordine. La storia inizia nella periferia di Buenos Aires lo scorso 23 aprile alle 21.52 locali. Nicolas, che nella vita fa il designer, stava lavorando per un cliente quando ha notato che Google era in down. “Ho inserito ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) Screenshoot della pagina domini argentini, che ha consentito a Nicolas di acquistare www..com.ar (fonte: Twitter)Si chiama Nicolas Kuroña, ha 30 anni ed è argentino. Neanche lui si aspettava di vivere l’insolita vicenda di cui è stato protagonista. Il giovane, infatti, èad acquistare il.com.ar, sottraendolo così al colosso di Mountain View per soli 280 pesos, ovvero 2 euro e 30 centesimi. Il tutto in modo assolutamente legale, probabilmente per un problema tecnico nel sistema di registrazione dei domini internet. Ma andiamo con ordine. Lainizia nella periferia di Buenos Aires lo scorso 23 aprile alle 21.52 locali. Nicolas, che nella vita fa il designer, stava lavorando per un cliente quando ha notato cheera in down. “Ho inserito ...

