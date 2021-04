Lavoro, Orlando: occorre riprendere la battaglia per l’equo compenso (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha sostenuto la necessità di riprendere la battaglia per l’equo compenso. “Non deve essere solo una risposta giurisdizionale”, ha dichiarato in occasione del Festival del Lavoro 2021, ma “deve essere una fortissima leva per qualificare, valorizzare e riconoscere il contributo professionale in questa fase”. “Credo che questa grande mole d’investimenti e spinta verso il futuro necessiti di una valorizzazione del mondo delle professioni“, ha aggiunto. Inevitabile una riflessione in merito al Recovery Plan e alle misure dedicate al mercato del Lavoro. “Per la specifica tematica dell’incrocio tra l’offerta e la domanda di Lavoro sono previste risorse per circa 7 miliardi di euro che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro delAndreaha sostenuto la necessità dilaper. “Non deve essere solo una risposta giurisdizionale”, ha dichiarato in occasione del Festival del2021, ma “deve essere una fortissima leva per qualificare, valorizzare e riconoscere il contributo professionale in questa fase”. “Credo che questa grande mole d’investimenti e spinta verso il futuro necessiti di una valorizzazione del mondo delle professioni“, ha aggiunto. Inevitabile una riflessione in merito al Recovery Plan e alle misure dedicate al mercato del. “Per la specifica tematica dell’incrocio tra l’offerta e la domanda disono previste risorse per circa 7 miliardi di euro che ...

