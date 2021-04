L’annuncio che potrebbe cambiare i piani vaccinali: “Necessaria terza dose per Pfizer” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe campagne di vaccinazioni in corso dovranno tenere conto di un altro fattore. Il fondatore della BioNTech, Ugur Sahin, lo scienziato tedesco di origine turche dietro il vaccino Pfizer, prevede infatti la necessità di una terza somministrazione del siero anti-Covid. “Nel tempo la protezione del vaccino contro il virus diminuisce, con il calo degli anticorpi“, ha dichiarato lo scienziato durante un incontro video organizzato dalla stampa estera in Germania, “dunque sarà Necessaria una terza vaccinazione: secondo le mie stime dopo 9 mesi dalla seconda somministrazione, al massimo dopo 12 mesi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe campagne di vaccinazioni in corso dovranno tenere conto di un altro fattore. Il fondatore della BioNTech, Ugur Sahin, lo scienziato tedesco di origine turche dietro il vaccino, prevede infatti la necessità di unasomministrazione del siero anti-Covid. “Nel tempo la protezione del vaccino contro il virus diminuisce, con il calo degli anticorpi“, ha dichiarato lo scienziato durante un incontro video organizzato dalla stampa estera in Germania, “dunque saràunavaccinazione: secondo le mie stime dopo 9 mesi dalla seconda somministrazione, al massimo dopo 12 mesi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

