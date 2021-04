La concorrenza Salvini-Meloni e l’imbarazzo su Speranza La versione di Tarchi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il rischio è la crisi d’identità. Chi, in effetti, in questo momento sta portando avanti le istanze del centrodestra? Matteoche, pur con tutti i rimbrotti sta al governo, oppure Fratelli d’Italia che, muscolarmente, sta sempre più ritagliandosi lo spazio di leader della destra italiana. Il terreno di scontro, oltre al coprifuoco, è la mozione presentata in Senato dal partito di Giorgiaper sfiduciare il ministro della Salute Roberto. Alla fine si è approdati al compromesso di costituire una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia. Ma i malumori, in casa centrodestra, permangono. Il tema è scivoloso. Per orizzontarci in questa galassia, abbiamo fatto due chiacchiere con Marco, politologo e professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri ...