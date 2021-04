Italia, trovata l’intesa per il coprifuoco (Di mercoledì 28 aprile 2021) A metà maggio verrà valutato lo spostamento dell’orario del coprifuoco Da settimane si parla dell’argomento coprifuoco: da diverso tempo infatti in Italia oltre le 22.00 (se non per comprovate e certificate regioni) non è consentito spostarsi. L’orario delle 22, continua a essere in vigore ma c’è stata nelle ultime ore uno sviluppo importante che andrà incontro anche alle esigenze del mondo della cultura e dei ristoratori tra i più penalizzati da questo orario. È infatti arrivata l’intesa nella maggioranza sulle aperture: a metà maggio il Governo, in base ai dati e alla situazione epidemiologica, valuterà se rivedere l’orario e concedere eventuali deroghe. Leggi anche: coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio: ma è polemica Bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia per abolire ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) A metà maggio verrà valutato lo spostamento dell’orario delDa settimane si parla dell’argomento: da diverso tempo infatti inoltre le 22.00 (se non per comprovate e certificate regioni) non è consentito spostarsi. L’orario delle 22, continua a essere in vigore ma c’è stata nelle ultime ore uno sviluppo importante che andrà incontro anche alle esigenze del mondo della cultura e dei ristoratori tra i più penalizzati da questo orario. È infatti arrivatanella maggioranza sulle aperture: a metà maggio il Governo, in base ai dati e alla situazione epidemiologica, valuterà se rivedere l’orario e concedere eventuali deroghe. Leggi anche:alle 22 fino al 31 luglio: ma è polemica Bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’per abolire ...

