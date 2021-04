Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi si è fidanzato? Lui si chiama Lorenzo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Vincitore del Grande Fratello Vip 5, opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e presenza fissa da Maurizio Costanzo (“MC Show) e Paolo Bonolis (“Avanti un altro”), Tommaso Zorzi sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale, ma non solo. A quanto pare, infatti, starebbe frequentando un ragazzo che gli piace molto. Lui si chiama Lorenzo ed è un rampollo della Torino bene, presentato a Zorzi da un’amica di nome Dici. A dare la notizia – un vero e proprio scoop, visto che Tommaso non ha mai fatto mistero di essere single ormai da tempo e di essere alquanto sfortunato in amore – è stato il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, che ha immortalato la (presunta) nuova coppia in giro per le vie di Milano, città dove l’influence ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Vincitore del Grande Fratello Vip 5, opinionista dell’deie presenza fissa da Maurizio Costanzo (“MC Show) e Paolo Bonolis (“Avanti un altro”),sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale, ma non solo. A quanto pare, infatti, starebbe frequentando un ragazzo che gli piace molto. Lui sied è un rampollo della Torino bene, presentato ada un’amica di nome Dici. A dare la notizia – un vero e proprio scoop, visto chenon ha mai fatto mistero di essere single ormai da tempo e di essere alquanto sfortunato in amore – è stato il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, che ha immortalato la (presunta) nuova coppia in giro per le vie di Milano, città dove l’influence ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - leomirti : @HuffPostItalia Prossimo anno lo vedremo all'Isola dei Famosi'???????????? - QueenG80328621 : @stefyorlando È triste che la si insulta per una foto che ha postato in ricordo di una prova ricompensa, che era la… -