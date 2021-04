Industria e Finanza - LeasePlan nel mirino (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si susseguono i rumors di un interessamento da parte di due colossi bancari europei, ovvero Santander e Société Générale - attraverso la sua società specializzata nel Nlt ALD Automotive - per LeasePlan, la società di noleggio a lungo termine olandese di proprietà di un pool di investitori e di fondi (tra cui quello delle pensioni olandesi, GIC Private Limited, TDR Capital e Luxinva S.A. della Abu Dhabi Investment Authority) che la rilevarono nel 2017 per 3,7 miliardi di euro, da un consorzio capitanato dal gruppo Volkswagen. Bloomberg ha riportato che l'affare per l'acquisizione del maggior operatore di noleggio a lungo termine al mondo potrebbe valere circa 8,3 miliardi di euro. Fioccano le smentite. Da parte di Santander Bank che, ricordiamo, è già molto attiva nel mondo del finanziamento e del noleggio auto operando per diverse case, arriva una secca smentita per ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si susseguono i rumors di un interessamento da parte di due colossi bancari europei, ovvero Santander e Société Générale - attraverso la sua società specializzata nel Nlt ALD Automotive - per, la società di noleggio a lungo termine olandese di proprietà di un pool di investitori e di fondi (tra cui quello delle pensioni olandesi, GIC Private Limited, TDR Capital e Luxinva S.A. della Abu Dhabi Investment Authority) che la rilevarono nel 2017 per 3,7 miliardi di euro, da un consorzio capitanato dal gruppo Volkswagen. Bloomberg ha riportato che l'affare per l'acquisizione del maggior operatore di noleggio a lungo termine al mondo potrebbe valere circa 8,3 miliardi di euro. Fioccano le smentite. Da parte di Santander Bank che, ricordiamo, è già molto attiva nel mondo del finanziamento e del noleggio auto operando per diverse case, arriva una secca smentita per ...

