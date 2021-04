In Italia superate le 120 mila vittime di Covid ma i fans di Bolsonaro non bastano (Di mercoledì 28 aprile 2021) La cifra delle vittime è altissima ma ai fan di Bolsonaro non bastano visto che vogliono cavalcare il malcontento e chiedere riaperture indipendentemente dai dati scientifici. In Italia nelle ultime ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 aprile 2021) La cifra delleè altissima ma ai fan dinonvisto che vogliono cavalcare il malcontento e chiedere riaperture indipendentemente dai dati scientifici. Innelle ultime ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia somministrate oltre 16 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Poco meno di cinque milioni di persone hann… - fabriziopagani1 : 120.000 vittime del covid è una fake news, non è provato, qualcuno ha esaminato le 120.000 cartelle cliniche? Il b… - sissiisissi2 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, oggi in Italia 13.385 contagi e 344 morti. Superate le 120mila vittime. - Adnkronos : #Coronavirus, oggi in Italia 13.385 contagi e 344 morti. Superate le 120mila vittime. - globalistIT : Tutti i dati del ministero della Salute #daticontagio #vittime #Bolsonaro -