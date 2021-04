Il test per la maggioranza al Senato sulla sfiducia a Speranza. Salvini: «Prima di votare voglio parlare con Sileri» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Archiviato lo scoglio sul coprifuoco, che sarà ridiscusso nei suoi dettagli a maggio, il governo Draghi torna in Parlamento per un altro test di tenuta della maggioranza con tre mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza per la gestione dell’emergenza Covid. Tenuta che non dovrebbe riservare sorprese, con gli occhi però puntati su Matteo Salvini, che alla vigilia della seduta di questa mattina al Senato ha fatto capire che la conferma al sostegno del ministro fino a ieri contestato non sarà del tutto gratuita. Il commento di Salvini «Prima di decidere su come votare domani la mozione di sfiducia a Speranza vorrei farmi una chiacchierata con ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Archiviato lo scoglio sul coprifuoco, che sarà ridiscusso nei suoi dettagli a maggio, il governo Draghi torna in Parlamento per un altrodi tenuta dellacon tre mozioni dinei confronti del ministro della Salute Robertoper la gestione dell’emergenza Covid. Tenuta che non dovrebbe riservare sorprese, con gli occhi però puntati su Matteo, che alla vigilia della seduta di questa mattina alha fatto capire che la conferma al sostegno del ministro fino a ieri conato non sarà del tutto gratuita. Il commento didi decidere su comedomani la mozione divorrei farmi una chiacchierata con ...

