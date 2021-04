Formula Uno, appuntamento a Portimao: le caratteristiche del circuito (Di mercoledì 28 aprile 2021) Domenica si svolgerà il terzo Gran Premio del Mondiale di Formula Uno. Dopo gli appuntamenti in Bahrain e a Imola, la terza tappa sarà quella di Portimao. Lo scorso anno, nell’esordio della pista, la Mercedes s’impose con la doppietta firmata Hamilton-Bottas con Verstappen a concludere il podio. Utilizzando i dati della Brembo, andiamo a vedere quali sono le principali caratteristiche del circuito dell’Algarve, che come detto ospiterà la terza tappa del Mondiale di F1, un rassegna iridata che nelle prime due gare si è dimostrata equilibrata e spettacolare con la lotta al primato tra Hamilton e Verstappen che sembra destinata a proseguire fino a fine stagione. Ecco le principali caratteristiche della pista portoghese. Formula Uno, la pista di Portimao Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Domenica si svolgerà il terzo Gran Premio del Mondiale diUno. Dopo gli appuntamenti in Bahrain e a Imola, la terza tappa sarà quella di. Lo scorso anno, nell’esordio della pista, la Mercedes s’impose con la doppietta firmata Hamilton-Bottas con Verstappen a concludere il podio. Utilizzando i dati della Brembo, andiamo a vedere quali sono le principalideldell’Algarve, che come detto ospiterà la terza tappa del Mondiale di F1, un rassegna iridata che nelle prime due gare si è dimostrata equilibrata e spettacolare con la lotta al primato tra Hamilton e Verstappen che sembra destinata a proseguire fino a fine stagione. Ecco le principalidella pista portoghese.Uno, la pista diIl ...

