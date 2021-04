F1: cancellato il Gp del Canada, sostituito dalla Turchia (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Formula 1 ha confermato la modifica al round 7 del calendario 2021, con il Gran Premio di Turchia che sostituisce il Gran Premio del Canada per il fine settimana dall'11 al 13 giugno. A causa delle ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Formula 1 ha confermato la modifica al round 7 del calendario 2021, con il Gran Premio diche sostituisce il Gran Premio delper il fine settimana dall'11 al 13 giugno. A causa delle ...

