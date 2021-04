Ex terroristi arrestati, Mario Calabresi: “Giustizia è fatta, no zone franche per chi ha ucciso” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex terroristi, accusati in Italia di atti commessi negli anni ’70 e ’80, sono stati arrestati questa mattina in Francia, su richiesta dell’Italia. Altri tre sono ricercati nell’ambito dell’operazione “Ombre rosse”. Subito è arrivato il commento di Mario Calbresi, figlio del commissario ucciso Luigi Calabresi e ex direttore di Repubblica: “Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La Giustizia è stata finalmente rispettata. Ma non riesco a provare soddisfazione nel vedere una persona vecchia e malata in carcere dopo così tanto tempo #annidipiombo”, ha scritto in un tweet. Dei 7 fermati, quattro hanno una condanna all’ergastolo: Roberta Capelli, Marina Petrella, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex, accusati in Italia di atti commessi negli anni ’70 e ’80, sono statiquesta mattina in Francia, su richiesta dell’Italia. Altri tre sono ricercati nell’ambito dell’operazione “Ombre rosse”. Subito è arrivato il commento diCalbresi, figlio del commissarioLuigie ex direttore di Repubblica: “Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non devono esistereper chi ha. Laè stata finalmente rispettata. Ma non riesco a provare soddisfazione nel vedere una persona vecchia e malata in carcere dopo così tanto tempo #annidipiombo”, ha scritto in un tweet. Dei 7 fermati, quattro hanno una condanna all’ergastolo: Roberta Capelli, Marina Petrella, ...

