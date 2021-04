Epic Fail a I Soliti Ignoti: la parente misteriosa non riconosce il figlio (VIDEO) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Che caos a I Soliti Ignoti! Ieri sera, martedì 27 aprile, è andata in onda una nuova programma del programma tv di Rai 1 condotto da Amadues. Per chi non conoscesse il gioco, il concorrente deve indovinare l’attività che svolgono gli Ignoti elevando il montepremi ogni volta che azzecca il mestiere. La prova finale consiste poi nell’indovinare il parente misterioso, ovvero una nuova persona che fa parte della famiglia di uno degli Ignoti. Ieri sera la parente misteriosa era una donna che si è presentata come la mamma di uno degli Ignoti. Peccato però che non sia riuscita nemmeno a riconoscere il figlio scatenando l’ironia del web. La mamma che scambia il figlio a I Soliti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021) Che caos a I! Ieri sera, martedì 27 aprile, è andata in onda una nuova programma del programma tv di Rai 1 condotto da Amadues. Per chi non conoscesse il gioco, il concorrente deve indovinare l’attività che svolgono glielevando il montepremi ogni volta che azzecca il mestiere. La prova finale consiste poi nell’indovinare ilmisterioso, ovvero una nuova persona che fa parte della famiglia di uno degli. Ieri sera laera una donna che si è presentata come la mamma di uno degli. Peccato però che non sia riuscita nemmeno are ilscatenando l’ironia del web. La mamma che scambia ila I...

