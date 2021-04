(Di mercoledì 28 aprile 2021) L'DCri, ecco il video dell'annuncio che svela la data scelta per l'appuntamento dedicato ai fan. Il DCin autunno con l'edizione: un video svela infatti che il 16si svolgerà il nuovo appuntamento con l'dedicato ai progetti tratti dai fumetti. Il filmato condiviso online conferma che i fan degli iconici eroi e villain potranno scoprire nuovi dettagli su film, serie tv, progetti editoriali e videogiochi grazie ai panel che si svolgeranno in modo virtuale. Il DCsi svolgerà in autunno e, considerando le date di uscita dei progetti più attesi dello studio dovrebbero esserci dei panel dedicati a Black ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? DC Fandome 2021: l'evento globale tornerà a ottobre - UniMoviesBlog : Dopo l'incredibile successo ottenuto lo scorso anno, l'evento dedicato ai fan DC noto come #DCFanDome tornerà anche… - MangaForevernet : ? DC FanDome ritorna, la data dell'evento 2021 ? ? -

Il DCrappresenterebbe inoltre l'occasione perfetta per svelare la nuova data d'uscita del gioco che, lo ricordiamo, era atteso per la fine dell'anno in corso, ma è stato ...Dopo l'incredibile successo ottenuto lo scorso anno, l'evento dedicato ai fan DC noto come DCtornerà anche nel, da pochi minuti WarnerMedia ha diffuso la notizia. L'evento globale DCtornerà nella notte tra il 16 ottobre ed il 17 ottobre , a confermarlo un brevissimo ...DC Comics ha fissato la data dell'edizione 2021 del DC FanDome: l'evento dovrebbe fare da sfondo delle importanti novità su Suicide Squad e Gotham Knights ...Tornerà anche quest'anno l'evento dedicato alle produzioni DC in arrivo prossimamente. DC Fandome 2021 arriverà il prossimo 16 ottobre 2021.