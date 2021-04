Brigatisti arrestati in Francia. Salvini: L’Italia ritrova autorevolezza (Di mercoledì 28 aprile 2021) – “Sette ex Brigatisti arrestati in Francia su richiesta delL’Italia. Dopo aver sollevato il problema con la Lega al governo – tanto da aver dato la caccia a Cesare Battisti fino in Bolivia – ora la ritrovata autorevolezza del nostro Paese ci consente di festeggiare un altro successo. Grazie al governo e in primis al Presidente Mario Draghi, bene la collaborazione della Francia”. Lo dice in un comunicato il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) – “Sette exinsu richiesta del. Dopo aver sollevato il problema con la Lega al governo – tanto da aver dato la caccia a Cesare Battisti fino in Bolivia – ora latadel nostro Paese ci consente di festeggiare un altro successo. Grazie al governo e in primis al Presidente Mario Draghi, bene la collaborazione della”. Lo dice in un comunicato il leader della Lega Matteo

