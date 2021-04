Antonella Clerici saluta in diretta Elisa Isoardi e fa una rivelazione sull’ex naufraga dell’Isola (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’avventura come naufraga all’Isola dei Famosi per Elisa Isoardi si è conclusa. L’incidente all’occhio l’ha costretta ad un rientro prematura in Italia dove sta facendo la quarantena come ha raccontato Antonella Clerici. Durante la puntata di “È sempre mezzogiorno“, l’amatissima conduttrice Tv ha salutato in diretta la collega e ha fatto una rivelazione sull’ex naufraga. Leggi anche: >> Antonella Clerici e la dedica speciale: la frase toccante per una persona importante per lei “Sta facendo la quarantena in Piemonte e so che l’aspettano nuove avventure…” Antonella Clerici La padrona di casa del programma Rai ha dato una piccola ... Leggi su funweek (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’avventura comeall’Isola dei Famosi persi è conclusa. L’incidente all’occhio l’ha costretta ad un rientro prematura in Italia dove sta facendo la quarantena come ha raccontato. Durante la puntata di “È sempre mezzogiorno“, l’amatissima conduttrice Tv hato inla collega e ha fatto una. Leggi anche: >>e la dedica speciale: la frase toccante per una persona importante per lei “Sta facendo la quarantena in Piemonte e so che l’aspettano nuove avventure…”La padrona di casa del programma Rai ha dato una piccola ...

