Amici | punizione annullata

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Quella di ieri è stata una puntata speciale: nel daytime pomeridiano di, infatti, è stata aperta una gara tra tutti gli allievi che sono stati giudicati al televoto. A causa di unainflitta ai ballerini, hanno potuto partecipare solo i cantanti, che si sono lanciati anche in una danza molto divertente. Ieri c’è stata una sorpresa speciale per tutti i ragazzi della scuola diche Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

peppe844 : #amici2021 #amici Amici 2021, Maria irritata dai ballerini: 'Non avete rispetto', la punizione - CouchPotato7 : Ah ma dalla 'punizione' dei ballerini si era salvato Samuele quindi.. talmente che tra i ballerini rimasti volevo u… - zazoomblog : Amici 20 Maria De Filippi contro tre ballerini: punizione esemplare - #Amici #Maria #Filippi #contro - infoitcultura : Amici 20, durissima punizione: “Dovete avere rispetto per le persone”, la comunicazione di Maria De Filippi - infoitcultura : Amici 2021, Maria irritata dai ballerini: “Non avete rispetto”, la punizione -

Ultime Notizie dalla rete : Amici punizione

... L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot, Modalità Aereo, Cinderella Story, Stone,x la ... spicca Calibos, fedele alleato di Ade: l'orripilante creatura nella quale Zeus, per, aveva ......Maria De Filippi questa volta ha davvero perso la pazienza con gli allievi della scuola died ... Dellami interessa poco, credo in altre cose . Però è importante che capiscano che non c'...Quella di ieri è stata una puntata speciale: nel daytime pomeridiano di Amici, infatti, è stata aperta una gara tra tutti gli allievi che ...Samuele viene incaricato da Maria De Filippi di andare a prendere i ballerini in casetta, assicurandosi che abbiano imparato la lezione: “A lei ...