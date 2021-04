Al Milan si prepara la fine di un amore mai sbocciato (Di mercoledì 28 aprile 2021) In casa Milan si valutano le situazioni di diversi rossoneri che potrebbero salutare in estate. Di uno, in particolare, sembra certo l’addio. In casa Milan di certo non mancano questioni spigolose, di quelle che tengono in grande apprensione i tifosi rossoneri. Tutti vogliono effettivamente capire dove si andrà a parare da qui alla prossime settimane, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 aprile 2021) In casasi valutano le situazioni di diversi rossoneri che potrebbero salutare in estate. Di uno, in particolare, sembra certo l’addio. In casadi certo non mancano questioni spigolose, di quelle che tengono in grande apprensione i tifosi rossoneri. Tutti vogliono effettivamente capire dove si andrà a parare da qui alla prossime settimane, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan prepara Roma, ancora problemi per El Shaarawy: le ultime La Roma si prepara ad affrontare il Manchester United in Europa League: niente rifinitura per El Shaarawy La ... Zero i minuti concessi da Paulo Fonseca all'ex Milan nell'ultima gara ...

La rivoluzione sulle panchine: i nomi top per Milan e Juve Sliding doors La Juventus si prepara ad accogliere il terzo allenatore nel giro di tre anni e si ...anche se il richiamo della Juventus potrebbe averla vinta sulla voglia di restare a Bergamo Il Milan ...

Conti si prepara a tornare al Milan Forza Parma Il Milan fa quadrato: lanciata la sfida alla Juve per la Champions League La squadra rossonera, che non sta propriamente attraversando un ottimo periodo di forma, fa quadrato e si prepara all'ultima fase della Serie A. Dopo una stagione deludente, la Juventus si trova a dov ...

La rivoluzione sulle panchine: i nomi top per Milan e Juve Spalletti, Sarri e Allegri si apprestano a tornare in panchina accostati a Napoli, Roma e Juventus. Pioli rischia il posto al Milan e Conte aspetta l'incontro con Zhang ...

