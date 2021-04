Agnelli sul caso Suarez: “non sapevo dell’esame, la trattativa è stata gestita da Paratici” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti a sorpresa sul caso Suarez, è stata tirata in ballo anche la Juventus. Tutto è nato dopo la rottura tra l’uruguaiano ed il Barcellona, il club bianconero si è fiondato sul calciatore ma la trattativa non è andata in porto per problemi con il passaporto. E’ stato organizzato in fretta e furia un esame e proprio le modalità di svolgimento hanno fatto discutere. Arrivano nuovi dettagli e riportati direttamente da Repubblica. Sono stati svelati i contenuti della testimonianza di Agnelli del 26 gennaio. “Tutta la trattativa l’ha gestita Paratici, in quel periodo noi sul mercato ci stavamo muovendo anche su Dzeko. Di Suarez ricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti a sorpresa sul, ètirata in ballo anche la Juventus. Tutto è nato dopo la rottura tra l’uruguaiano ed il Barcellona, il club bianconero si è fiondato sul calciatore ma lanon è andata in porto per problemi con il passaporto. E’ stato organizzato in fretta e furia un esame e proprio le modalità di svolgimento hanno fatto discutere. Arrivano nuovi dettagli e riportati direttamente da Repubblica. Sono stati svelati i contenuti della testimonianza didel 26 gennaio. “Tutta lal’ha, in quel periodo noi sul mercato ci stavamo muovendo anche su Dzeko. Diricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente ...

