Uomini e Donne | ex cavaliere diventa attore?

Michele Dentice era uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Il personal trainer aveva fatto parlare di sé anche dopo aver mostrato il suo incredibile cambiamento fisico. Quest'anno il napoletano ha deciso di lasciare il programma e di non provare nemmeno a riconquistare Roberta, che adesso sta con Riccardo Maria Guarnieri. Questo è comunque un bel periodo per lui, in quanto avrebbe annunciato che farà parte del cast di una famosa serie. Sul profilo di Michele Dentice infatti è apparsa una foto sul set di Gomorra. Il post di Michele Dentice "Ciak, si gira Gomorra! Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l'avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo" questo il commento postato assieme alla foto sul profilo di Michele Dentice.

