Una nuova mappa dei confini della Via Lattea (Di martedì 27 aprile 2021) Gli astronomi che elaborano i dati della Nasa e dei telescopi dell’Agenzia spaziale europea (Esa) hanno rilasciato una nuova mappa della regione più esterna della nostra galassia. Nota come l’alone galattico, quest’area si trova al di fuori dei bracci a spirale della Via Lattea, è meno popolata di stelle e, forse, contiene un enorme serbatoio di materia oscura. Costruita grazie ai rilevamenti della missione Gaia (dell’Esa) e del Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer (o Neowise, della Nasa), la ricostruzione che vediamo in questo filmato è stata realizzata in particolare da un team di scienziati di Harvard, che ha appena pubblicato le proprie deduzioni su Nature. Uno degli aspetti messi in luce è la probabile storia ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) Gli astronomi che elaborano i datiNasa e dei telescopi dell’Agenzia spaziale europea (Esa) hanno rilasciato unaregione più esternanostra galassia. Nota come l’alone galattico, quest’area si trova al di fuori dei bracci a spiraleVia, è meno popolata di stelle e, forse, contiene un enorme serbatoio di materia oscura. Costruita grazie ai rilevamentimissione Gaia (dell’Esa) e del Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer (o Neowise,Nasa), la ricostruzione che vediamo in questo filmato è stata realizzata in particolare da un team di scienziati di Harvard, che ha appena pubblicato le proprie deduzioni su Nature. Uno degli aspetti messi in luce è la probabile storia ...

Advertising

RaiTre : Una nuova settimana in compagnia di @StefanoBollani e #ValentinaCenni sta per cominciare in #ViaDeiMattiNumero0. Q… - RaiNews : L. #Sbarra, Segr. @CislNazionale, a @RaiStudio24: dobbiamo imprimere una forte accelerazione sugli #investimenti pu… - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - avanzi_ : RT @davidedalmaso: Costituito ieri il Comitato per la Borsa dell'Impatto Sociale. Un progetto lanciato da @avanzi_ dieci anni fa e ripreso… - FortBRNewsLeaks : ??#Leaks?? ???? A sud di Laboratorio della Latrina è comparsa una nuova isola! ???? A new island has appeared south o… -