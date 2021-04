Scuola, corsi gratis in estate per gli studenti dai 3 ai 18 anni (Di martedì 27 aprile 2021) corsi gratis in estate per gli studenti dai 3 ai 18 anni: ecco il piano sulla Scuola deciso dal Governo. ROMA – E’ stato definito il Piano estate sulla Scuola da parte del Governo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ministro Bianchi ha dato il via libera ai corsi gratis per gli studenti dai 3 ai 18 anni che hanno come obiettivo di consentire a tutti gli alunni di poter recuperare i giorni persi in passato. Un progetto che consente di avere a disposizione di 510 milioni di euro per consentire agli alunni di ritornare in classe anche in estate e cercare di recuperare le lacune dovute alla didattica a distanza. Il Piano ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021)inper glidai 3 ai 18: ecco il piano sulladeciso dal Governo. ROMA – E’ stato definito il Pianosullada parte del Governo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ministro Bianchi ha dato il via libera aiper glidai 3 ai 18che hanno come obiettivo di consentire a tutti gli alunni di poter recuperare i giorni persi in passato. Un progetto che consente di avere a disposizione di 510 milioni di euro per consentire agli alunni di ritornare in classe anche ine cercare di recuperare le lacune dovute alla didattica a distanza. Il Piano ...

