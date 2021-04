Roma, insediamento abusivo in piazza Conca d’Oro: roghi notturni e cyclette, la rabbia dei residenti (Di martedì 27 aprile 2021) I residenti di Conca d’Oro da anni sono alle prese con il degrado del piazzale della metro; non parliamo solo di piante incolte e pattumiera non ritirata, bensì di veri e propri insediamenti abusivi dei senza tetto. Gli ultimi sgomberi a ben poco sono serviti, dato che dalle foto che Reporter Montesacro ci manda, la situazione sembra essere sempre la stessa. La gente che ci vive, attualmente, si è creata una vera e propria “casa”: ci sono materassi matrimoniali, suppellettili di vario genere, e addirittura una cyclette per mantenersi in forma. Leggi anche: Roma, degrado alla stazione metro Conca d’Oro: rimosso l’insediamento abusivo Tutto questo all’ingresso della stazione metro B di Conca ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Idida anni sono alle prese con il degrado delle della metro; non parliamo solo di piante incolte e pattumiera non ritirata, bensì di veri e propri insediamenti abusivi dei senza tetto. Gli ultimi sgomberi a ben poco sono serviti, dato che dalle foto che Reporter Montesacro ci manda, la situazione sembra essere sempre la stessa. La gente che ci vive, attualmente, si è creata una vera e propria “casa”: ci sono materassi matrimoniali, suppellettili di vario genere, e addirittura unaper mantenersi in forma. Leggi anche:, degrado alla stazione metro: rimosso l’Tutto questo all’ingresso della stazione metro B di...

