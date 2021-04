(Di martedì 27 aprile 2021) Colonna sonora originale, Artbook digitale e skin in-game saranno acquistabili aldel gioco, il 17 giugno 505 Games e Ironward hanno annunciato ipremiumche saranno disponibili e acquistabili aldi Red2:, in uscita su Steam per PC il 17 giugno. Oltre al gioco completo, i seguentipremium saranno acquistabili al

Advertising

Nextplayer_it : Red solstice 2: Survivors - Svelati i contenuti di lancio aggiuntivi: colonna sonora, artbook digitale e skin armat… - zazoomblog : Red solstice 2: Survivors - Svelati i contenuti di lancio aggiuntivi - insidetgame : Red solstice 2: Survivors – Svelati i contenuti di lancio aggiuntivi -

Ultime Notizie dalla rete : Red solstice

Tech Princess

Il Playtest per2 Survivors è ora disponibile gratuitamente su Steam e, come vi avevamo fatto sapere precedentemente, durerà fino al 15 marzo . I giocatori possono provare tutti i contenuti che includono ...Stai guardando Pubblicità Pronti a prendere d'assalto il pianeta rosso e andare in missione per liberare Marte? Allora siete pronti per catapultarvi in2: Survivors, il titolo action/RPG strategico sviluppato da Ironward e in lancio su Steam per PC il 17 giugno, a 29,99 euro. Prima del lancio del gioco si terrà uno Steam Playtest da ...