Recovery | Draghi | “Tempi stretti ma profondo rispetto per Parlamento”

(Di martedì 27 aprile 2021) “Isono” ma c’è “per il”. Il premier Mariosi esprime così alla Camera nella replica dopo le comunicazioni sulPlan. “La scadenza del 30 aprile non è mediatica, se si arriva prima si ha accesso ai fondi prima. Se il piano viene presentato subito, si ha accesso alla prima quota. Mi dispiace per iridella discussioni” ma “il dialogo non è finito qui, il contributo che ilpuò dare è solo all’inizio. Tutte le riforme saranno adottate con provvedimenti legislativi, ilavrà un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Una collaborazione tra esecutivo e legislativo è fondamentale ...

... Mario, in aula alla Camera replicando al dibattito sulle comunicazioni rese ieri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza -plan. 'Sull'...... Mario, in aula alla Camera replicando al dibattito sulle comunicazioni rese ieri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza -plan. 'Tutto ...“I tempi sono stretti” ma c’è “profondo rispetto per il Parlamento”. Il premier Mario Draghi si esprime così alla Camera nella replica dopo le comunicazioni sul Recovery Plan. “La scadenza del 30 apri ...Parole durissime della Meloni durante il suo intervento alla Camera nella seduta per l'approvazione del Recovery Plan portato da Draghi.