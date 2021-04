Rafa Benitez: “Tornare al Napoli? Ho un ricordo bellissimo, ma non so cosa accadrà” (Di martedì 27 aprile 2021) “Tornare a Napoli? Ho un ricordo bellissimo di Napoli. Abbiamo portato a casa due trofei in un periodo in cui la Juventus dominava in Italia. Ho un grande rapporto con i tifosi e la società. Sono stato benissimo a Napoli, ma non so cosa accadrà in estate. Dico solo che a Napoli si può vincere”. Queste le parole di Rafa Benitez a Sky Sport. Il tecnico spagnolo ha già allenato il Napoli dal 2014 al 2016 ed è stato accostato al club partenopeo che sembra voler sostituire Gattuso: “Aurelio De Laurentiis è un presidente un po’ visionario. Quando arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: ‘Scrivi gli attaccanti’. Tra questi nomi c’era anche Gonzalo Higuain. Lui aveva quest’idea: prendere ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “? Ho undi. Abbiamo portato a casa due trofei in un periodo in cui la Juventus dominava in Italia. Ho un grande rapporto con i tifosi e la società. Sono stato benissimo a, ma non soin estate. Dico solo che asi può vincere”. Queste le parole dia Sky Sport. Il tecnico spagnolo ha già allenato ildal 2014 al 2016 ed è stato accostato al club partenopeo che sembra voler sostituire Gattuso: “Aurelio De Laurentiis è un presidente un po’ visionario. Quando arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: ‘Scrivi gli attaccanti’. Tra questi nomi c’era anche Gonzalo Higuain. Lui aveva quest’idea: prendere ...

