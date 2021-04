Rachele Bastreghi, online il videoclip di “Penelope” (Di martedì 27 aprile 2021) MILANO – È online il videoclip di “Penelope”, il nuovo singolo di Rachele Bastreghi, primo estratto dell’album da solista “Psychodonna” in uscita il prossimo 30 aprile. Il brano e il video vedono la partecipazione di Silvia Calderoni, attrice di cinema e teatro, performer e danzatrice che da anni lavora sul corpo come elemento di riflessione pubblica sull’arte e sull’identità. Per la regia di Giulia Achenza e prodotto da Basement Headquarter, il video racconta un viaggio nelle molteplici sfaccettature della natura femminile. Luci e ombre si alternano sul set di un concerto onirico che diviene danza frenetica e celebrazione tra volti di donne in cui l’artista ritrova la Psychodonna che abita in sé e in ognuna di loro. “PSYCHODONNA”, in uscita il 30 aprile e in pre-order in formato fisico e su tutte le ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 aprile 2021) MILANO – Èildi “”, il nuovo singolo di, primo estratto dell’album da solista “Psychodonna” in uscita il prossimo 30 aprile. Il brano e il video vedono la partecipazione di Silvia Calderoni, attrice di cinema e teatro, performer e danzatrice che da anni lavora sul corpo come elemento di riflessione pubblica sull’arte e sull’identità. Per la regia di Giulia Achenza e prodotto da Basement Headquarter, il video racconta un viaggio nelle molteplici sfaccettature della natura femminile. Luci e ombre si alternano sul set di un concerto onirico che diviene danza frenetica e celebrazione tra volti di donne in cui l’artista ritrova la Psychodonna che abita in sé e in ognuna di loro. “PSYCHODONNA”, in uscita il 30 aprile e in pre-order in formato fisico e su tutte le ...

Per la 16a edizione era stata scelta Arisa, che era stata preceduta da: Rachele Bastreghi dei Baustelle, Rossana Casale, Ginevra di Marco, Cristina Donà, Irene Grandi, Elena Ledda, Petra Magoni, ...

