Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, convivenza in vista? La risposta dell’ex velino (Di martedì 27 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati e felici: l’ex velino rivela in un’intervista se progettano o no una convivenza. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia del momento: i due, innamoratisi a vicenda nella casa del GF Vip 5, appaiono più uniti che mai. Tanti post e le storie sui social che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 aprile 2021)sempre più innamorati e felici: l’exrivela in un’interse progettano o no unasono la coppia del momento: i due, innamoratisi a vicenda nella casa del GF Vip 5, appaiono più uniti che mai. Tanti post e le storie sui social che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Marika54538042 : RT @Jenny_3_: 'non so se sono apposto o meno, dovrei fare un check' 'stai sempre bene, soprattutto appena sveglia' Pierpaolo sottone Prete… - fab14940291 : RT @Jenny_3_: 'non so se sono apposto o meno, dovrei fare un check' 'stai sempre bene, soprattutto appena sveglia' Pierpaolo sottone Prete… - Eletta2002 : RT @Jenny_3_: 'non so se sono apposto o meno, dovrei fare un check' 'stai sempre bene, soprattutto appena sveglia' Pierpaolo sottone Prete… - Jenny_3_ : 'non so se sono apposto o meno, dovrei fare un check' 'stai sempre bene, soprattutto appena sveglia' Pierpaolo sot… - federic07878103 : RT @francin_9: pensate essere pierpaolo pretelli ed essere guardati così dai suoi due amori ?? occhi pieni di amore #prelemi -