Paragone in diretta tv: "Non mi vaccino". Ira di Morani (Pd): "Vergogna" | VIDEO

Covid, scontro Paragone-Morani: "Non mi vaccino, sei nazista nella testa" 

Scontro sul vaccino anti-Covid e non solo tra Gianluigi Paragone, leader di Italexit, e la dem Alessia Morani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico. L'acceso faccia a faccia è avvenuto nel corso di Non è l'Arena, il programma d'approfondimento di La7 in onda nella serata di domenica 25 aprile. La Morani stava parlando delle riaperture, e dell'importanza di procedere nell'allentamento delle misure anti-Covid in modo graduale, quando, menzionando il Recovery Plan e la rilevanza della Ue, è stata attaccata da Paragone, che ha iniziato a prenderla in giro. "Paragone, se vuoi fare i versi, vai all'asilo" ha affermato la Morani.

