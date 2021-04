LG AI ThinQ OLED 65 pollici in offerta su Amazon con sconto di 400 euro

(Di martedì 27 aprile 2021) L’LG AI65BX6LB, proposto a 1599anziché 1999. Si tratta di un modellocon schermo da 65che offre diverse caratteristiche interessanti, come il supporto agli standard Dolby Vision IQ e Dolby Atmos e la compatibilità con le tecnologie True Cinema Experience e FilmMaker Mode, in grado di regalare un’esperienza audio video immersiva per godere al meglio di ogni tipo di contenuto. Esteticamente la smart TV si presenta con linee molto stilizzate e contemporanee, soprattutto grazie alle cornici estremamente ridotte, che ne esaltano le immagini e consentono di inserirlo con facilità in ogni ambiente e stile di arredamento. Le funzioni smart sono deputate al sistema operativo proprietario WebOS che offre un’interfaccia facile, rapida e ricca di contenuti, ...

Advertising

ItaliaPes : Su Amazon TV LG Oled 65 pollici ad un prezzo INCREDIBILE! Offerta a tempo limitato! - italiatopgames : Su Amazon TV LG Oled 65 pollici ad un prezzo INCREDIBILE! Offerta a tempo limitato! - pagomeno : LG OLED TV AI ThinQ OLED55CX6LA.APID con Soundbar SL5Y 2.1ch e Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 Black incluse… -

Ultime Notizie dalla rete : ThinQ OLED

Il Fatto Quotidiano

... AMD FreeSync 144Hz, HDMI, Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 169,99 - invece di 249,00 sconto 32% - fino al 2 mag 2021 Click qui per approfondire LGTV AI...... Google Assistant e Alexa Integrati Amazon 1299 1199 Vedi offerta LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55, TVSerie A1 con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Processore 4K ?7 Gen4 con AI, Wi - Fi, AI, ...In cerca di una smart TV da 65 pollici che sia anche conveniente? Oggi su Amazon la LG AI ThinQ OLED65BX6LB è in offerta con 400 euro di sconto. Ecco tutti i dettagli.Amazon propone uno sconto da 300 Euro su un TV LG OLED C1 da 55 pollici in questa giornata di fine aprile. Vediamo il prezzo.