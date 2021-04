Gucci e Facebook si uniscono per combattere la contraffazione di un utente sui social

(Di martedì 27 aprile 2021) Sono scesi in campo. Innanzitutto, con una causa congiunta nei confronti di unche aveva messo in vendita, grazie a una serie di account sue su Instagram, della merce contraffatta. Poi, con un’azione congiunta – insieme anche ad altri brand – che miri a effettuare una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno della vendita di merce falsa suinetwork. È questo il risultato della collaborazione tra la piattaformae uno dei marchi italiani della moda più noti al mondo. LEGGI ANCHE > Smantellata la rete della piattaforma Yourun per la vendita di scarpe di lusso onlineuniti contro laLa causa contro unsi svolgerà presso il ...

hanno avviato una causa congiunta contro una persona fisica per violazione dei termini di servizio e delle condizioni d'uso die Instagram, nonché per violazione dei diritti ...cone Instagram contro i falsi. Quello della contraffazione dei prodotti di lusso è una piaga con la quale da anni i grandi brand devono fare i conti. Si calcola che il commercio ...Facebook e Gucci hanno avviato una causa congiunta contro una persona fisica per violazione dei termini di servizio e delle condizioni d'uso di Facebook e Instagram, nonché per violazione dei diritti ...È di oggi la notizia della prima causa congiunta di Facebook e Gucci, presentata presso il Tribunale distrettuale Nord della California. L’azione legale è rivolta contro una persona fisica per violazi ...