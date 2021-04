Giro di Romandia 2021 | a che ora parte Filippo Ganna nel prologo e come vederlo in TV

(Di martedì 27 aprile 2021)tornerà in gara oggi aldi. Il corridore del team Ineos prenderàalla manifestazione elvetica con l’obiettivo di rifinire la condizione in vista deld’Italia e di vincere le due cronometro presenti nel tracciato. La gara a tappe elvetica, infatti, inizierà proprio con undi quattro chilometri, la distanza ideale per il piemontese., è bene ricordarlo, è un fuoriclasse dell’inseguimento individuale, specialità nella quale ha vinto quattro titoli iridati e che si tiene, guarda caso, su una distanza di quattro chilometri. Ad ogni modo, tra il Pippo e il successo della cronometro odierna c’è uno scoglio: una salita di 800 metri all’8%. Il migliornon soffre ...

Elia Viviani sarà al via deldiche inizia domani, martedì 27 aprile. Il 32enne velocista della Cofidis utilizzerà la corsa elvetica come ultimo banco di prova in vista deld'Italia . Ritrovata la vittoria un ...Il 22enne di Taino sarà impegnato da martedì 27 aprile aldicon la maglia dello UAE Team Emirates che sarà capitanata dall'ex iridato Rui Costa per quanto riguarda la classifica ...Filippo Ganna tornerà in gara oggi al Giro di Romandia 2021. Il corridore del team Ineos prenderà parte alla manifestazione elvetica con l'obiettivo di rifinire la condizione in vista del Giro d'Itali ...Scatta oggi il Giro di Romandia e, come da tradizione, ci sono grandi possibilità che la corsa venga accompagnata dal maltempo. Si torna a correre dopo aver saltato l’edizione 2020 causa pandemia e si ...