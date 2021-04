Fabio Caressa Benedetta Parodi, Matilde Eleonora e Diego: chi sono (Di martedì 27 aprile 2021) Fabio Caressa Benedetta Parodi, i tre figli della coppia sono Matilde, Eleonora e Diego, dalla unione storica da oltre 20 anni sono nati i tre figli. Fabio Caressa Benedetta Parodi, chi sono i tre figli nati dall’unione ventennale della coppia (ViaggiNews)I ragazzi amano la loro famiglia e sono dei veri e propri amanti della cucina, dal momento in cui sono sposati nel 1999, l’unione della coppia è diventata sempre più solida con il tempo. La conduttrice e suo marito in oltre 20 anni di matrimonio hanno dato alla luce a tre splendidi figli, tra cui sono Matilde, ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021), i tre figli della coppia, dalla unione storica da oltre 20 anninati i tre figli., chii tre figli nati dall’unione ventennale della coppia (ViaggiNews)I ragazzi amano la loro famiglia edei veri e propri amanti della cucina, dal momento in cuisposati nel 1999, l’unione della coppia è diventata sempre più solida con il tempo. La conduttrice e suo marito in oltre 20 anni di matrimonio hanno dato alla luce a tre splendidi figli, tra cui, ...

Advertising

pisto_gol : Ieri sera al Club di #Sky Fabio Caressa ha avuto la bella idea di invitare Flavio Tranquillo: che ha parlato di… - Raiofficialnews : Un altro martedì di comicità surreale in compagnia di @valeriolundini e @FanelliEmanuela: #UnaPezzaDiLundini, stase… - rustelcrowe : RT @mattia_miglio: Fabio Caressa per il bene di tutti smetti di fare il telecronista - ChristianConte_ : @makkox 'La notte della verità è arrivata, una lotta che dura decenni, per una terra, per la gloria, per la storia.… - IBeefsquatch : RT @Raiofficialnews: Un altro martedì di comicità surreale in compagnia di @valeriolundini e @FanelliEmanuela: #UnaPezzaDiLundini, stasera… -