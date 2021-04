Ecco il videogioco ufficiale di Chiara Ferragni (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il debutto della linea di smalti firmata da Fedez, è il brand Chiara Ferragni Collection a sperimentare una nuova modalità di promozione che mira a coinvolgere e intrattenere gli utenti, annunciando il lancio del primo videogioco ufficiale di Chiara Ferragni. Secondo un report di IIDEA, infatti, sarebbero circa 17 milioni gli italiani appassionati di videogiochi ed è NewZoo, invece, a rivelarci che il mercato del gaming avrebbe un valore di gran lunga superiore a quello generato complessivamente dal cinema e dalla musica. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il debutto della linea di smalti firmata da Fedez, è il brand Chiara Ferragni Collection a sperimentare una nuova modalità di promozione che mira a coinvolgere e intrattenere gli utenti, annunciando il lancio del primo videogioco ufficiale di Chiara Ferragni. Secondo un report di IIDEA, infatti, sarebbero circa 17 milioni gli italiani appassionati di videogiochi ed è NewZoo, invece, a rivelarci che il mercato del gaming avrebbe un valore di gran lunga superiore a quello generato complessivamente dal cinema e dalla musica.

