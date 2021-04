Depennato dal Pnrr il Salario minimo. E per adesso è salva Quota 100. Cosa non torna nel Piano del Governo dei Migliori. Impegno sul Superbonus, ma a spese delle rinnovabili (Di martedì 27 aprile 2021) Un colpo al cerchio e uno alla botte. Mario Draghi nell’ultima versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (qui il documento integrale) si impegna sul Superbonus 110%, misura cara ai Cinque Stelle che l’hanno voluta e difesa anche dagli altri partiti di maggioranza, da Forza Italia al Pd, oltre che dagli industriali. La norma verrà prorogata al 2023 e, qualora i fondi non fossero sufficienti, verrà finanziata con la prossima legge di Bilancio. Dentro il Superbonus, fuori il riferimento al Salario minimo, altro cavallo di battaglia dei pentastellati. Stop paghe da fame. Ignorata l’Europa. Nella bozza del Pnrr circolata venerdì scorso si leggeva che “Al rafforzamento del sistema di tutele del lavoro, concorrerà per altro verso l’introduzione del Salario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Un colpo al cerchio e uno alla botte. Mario Draghi nell’ultima versione delnazionale di ripresa e resilienza (qui il documento integrale) si impegna sul110%, misura cara ai Cinque Stelle che l’hanno voluta e difesa anche dagli altri partiti di maggioranza, da Forza Italia al Pd, oltre che dagli industriali. La norma verrà prorogata al 2023 e, qualora i fondi non fossero sufficienti, verrà finanziata con la prossima legge di Bilancio. Dentro il, fuori il riferimento al, altro cavallo di battaglia dei pentastellati. Stop paghe da fame. Ignorata l’Europa. Nella bozza delcircolata venerdì scorso si leggeva che “Al rafforzamento del sistema di tutele del lavoro, concorrerà per altro verso l’introduzione del...

