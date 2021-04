**Covid: Salvini, 'mozione sfiducia Speranza? Mi interessa parere Sileri'** (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Una cosa alla volta, oggi abbiamo lavorato innanzitutto su un piano da 200 miliardi, poi abbiamo sancito il principio che, se la situazione migliora, si cambia e bisogna togliere il coprifuoco. Domani e' un altro giorno". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla mozione di sfiducia al ministro Roberto Speranza presentata da Fdi. Come vota la Lega? "Prima voglio fare una chiacchiera con il sottosegretario Sileri, di cui ho enorme stima e fiducia e quindi prima di decidere voglio sapere come ha convissuto come ha lavorato e sta lavorando con Speranza il sottosegretario Sileri, che è dei 5 stelle e non della Lega. Mi affiderò anche ai suoi ragionamenti e alle sue parole. Il parere di Sileri mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Una cosa alla volta, oggi abbiamo lavorato innanzitutto su un piano da 200 miliardi, poi abbiamo sancito il principio che, se la situazione migliora, si cambia e bisogna togliere il coprifuoco. Domani e' un altro giorno". Lo dice il leader della Lega, Matteo, sulladial ministro Robertopresentata da Fdi. Come vota la Lega? "Prima voglio fare una chiacchiera con il sottosegretario, di cui ho enorme stima e fiducia e quindi prima di decidere voglio sapere come ha convissuto come ha lavorato e sta lavorando conil sottosegretario, che è dei 5 stelle e non della Lega. Mi affiderò anche ai suoi ragionamenti e alle sue parole. Ildimi ...

