Covid in India, Oms: “Situazione più che straziante”. In 24 ore oltre 323mila casi. Uk, Francia e Usa inviano materiale sanitario (Di martedì 27 aprile 2021) L’Organizzazione mondiale della Sanità osserva con grande preoccupazione l’evolversi della pandemia in India, definita “più che straziante” dopo l’aumento di casi e vittime da Covid-19 in corrispondenza della diffusione di una nuova variante e della crisi del sistema sanitario, arrivato al collasso in molti Stati. Intanto nelle ultime 24 ore i numeri ufficiali – comunque sottostimati rispetto alla Situazione reale – segnano 323.144 nuove infezioni, che porta il totale a oltre 17,6 milioni dall’inizio della pandemia, Paese secondo soltanto agli Stati Uniti. Sono 2.771 i decessi registrati nell’ultima giornata, il che significa che muoiono circa 115 Indiani ogni ora. Le ultime morti registrate portano il totale nel Paese a 197.894, dietro a Usa, Brasile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) L’Organizzazione mondiale della Sanità osserva con grande preoccupazione l’evolversi della pandemia in, definita “più che” dopo l’aumento die vittime da-19 in corrispondenza della diffusione di una nuova variante e della crisi del sistema, arrivato al collasso in molti Stati. Intanto nelle ultime 24 ore i numeri ufficiali – comunque sottostimati rispetto allareale – segnano 323.144 nuove infezioni, che porta il totale a17,6 milioni dall’inizio della pandemia, Paese secondo soltanto agli Stati Uniti. Sono 2.771 i decessi registrati nell’ultima giornata, il che significa che muoiono circa 115ni ogni ora. Le ultime morti registrate portano il totale nel Paese a 197.894, dietro a Usa, Brasile ...

