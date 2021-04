Coprifuoco, la Camera respinge Odg di FdI. Trovato l’accordo in maggioranza, le restrizioni saranno riviste a maggio (Di martedì 27 aprile 2021) Bocciato l’ordine del giorno di Fdi. Forza Italia e Lega si sono astenute. Il leader di Italia Viva: «Non regaliamo una vittoria a Salvini» Leggi su lastampa (Di martedì 27 aprile 2021) Bocciato l’ordine del giorno di Fdi. Forza Italia e Lega si sono astenute. Il leader di Italia Viva: «Non regaliamo una vittoria a Salvini»

Advertising

FratellidItalia : ?? Oggi la Camera voterà l'ordine del giorno di #FratellidItalia per abolire il #coprifuoco. Auspichiamo che le forz… - GiorgioGerardi1 : RT @Lucrezi97533276: #Lega e #ForzaItalia non partecipano al voto , sull’ordine del giorno presentato da #FratellidItalia sul coprifuoco d… - infoitinterno : L'odg di Meloni per abolire il coprifuoco viene respinto dalla Camera. Ma Salvini esulta - serenel14278447 : Coprifuoco, la Camera respinge Odg di FdI. Trovato l’accordo in maggioranza, le restrizioni saranno riviste a maggi… - ilmagoditwit : RT @marco_gervasoni: Questo per chi pensa che l’opposizione non conti. Conta molto di più dei partiti di cdx nel governo! Dl Covid, la Came… -