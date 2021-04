Centinaio: No alla carne sintetica (Di martedì 27 aprile 2021) Centinaio: Non si riduca a un brevetto l’indipendenza alimentare. Ci siamo già passati con i vaccini – “Se ridurre la zootecnia significa ricorrere alla carne sintetica diciamo No grazie. Non possiamo correre il rischio di ritrovarci nella stessa situazione in cui ci siamo trovati per quanto riguarda i vaccini: ovvero dipendere da chi detiene i brevetti. Tanto più che si sta parlando di un bene primario per eccellenza, ovvero il cibo”. Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. “Permettere che l’ideologia – afferma Centinaio – guidi le nostre scelte è rischioso, lo è in politica, così come nella decisione di cosa mettere o meno nel nostro piatto. La zootecnia italiana – ricorda Centinaio – è tra le più ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021): Non si riduca a un brevetto l’indipendenza alimentare. Ci siamo già passati con i vaccini – “Se ridurre la zootecnia significa ricorrerediciamo No grazie. Non possiamo correre il rischio di ritrovarci nella stessa situazione in cui ci siamo trovati per quanto riguarda i vaccini: ovvero dipendere da chi detiene i brevetti. Tanto più che si sta parlando di un bene primario per eccellenza, ovvero il cibo”. Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco. “Permettere che l’ideologia – afferma– guidi le nostre scelte è rischioso, lo è in politica, così come nella decisione di cosa mettere o meno nel nostro piatto. La zootecnia italiana – ricorda– è tra le più ...

Centinaio: No alla carne sintetica

