Alfa Romeo | Ilott pilota di riserva 2021 | è un talento della Ferrari Academy

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Il Messaggero - Motori

Dal secondo posto nel campionato 2020 di Formula 2 dietro a Mick Schumacher , al ruolo di pilota di riserva in. È Callum Ilott il nuovo collaudatore del team per il Mondiale di Formula 1 2021. Il 22enne britannico membro della Ferrari Driver Academy - che cresce giovani talenti tra i quali anche ...Piccoli Cavallini rampanti crescono. Callum Ilott, già terzo pilota della Ferrari, diventa anche driver di riserva diper la stagione 2021 di Formula 1 , andando ad affiancare Robert Kubica . Ilott, 22 anni, nel 2020 si è classificato in seconda posizione nel campionato di Formula 2, dopo aver mantenuto ...Il pilota della Ferrari Driver Academy Callum Ilott sarà pilota di riserva dell'Alfa Romeo Racing insieme al polacco Robert Kubica.Callum Ilott, giovane della Ferrari Driver Academy, affiancherà Robert Kubica come pilota di riserva dell'Alfa Romeo in Formula 1 ...