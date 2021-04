1 minuto in Borsa 27 aprile 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) (TeleBorsa) – La Borsa di Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore materie prime (+1,77%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto sanitario (-1,03%). Aumenta di poco lo spread, che si porta a +107 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,81%. Giovedì sono in programma dalla Germania la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e dalla Spagna quella dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Tele) – Ladi Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore materie prime (+1,77%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto sanitario (-1,03%). Aumenta di poco lo spread, che si porta a +107 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,81%. Giovedì sono in programma dalla Germania la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e dalla Spagna quella dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future ...

