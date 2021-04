Windows 10 | la “modalità eco” del nuovo Task Manager aiuterà a limitare il consumo di processore e memoria

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ildi10, conosciuto come “Gestione Attività” nella versione italiana del sistema operativo Microsoft, continua ad essere aggiornato nel corso del tempo con diverse modifiche volte ad offrire agli utenti un quadro più preciso delle operazioni svolte sul proprio dispositivo. Infatti, oltre a mostrare l’uso della CPU, RAM, SSD ed informazioni importanti relative alle varie applicazioni in esecuzione, lo scorso anno, ad esempio, con l’update di maggio, è stata aggiunta la possibilità di vedere la temperatura della GPU. Il gigante di Redmond, ovviamente, sta già testando alcune nuove opzioni e, proprio recentemente, i colleghi diLatest, hanno segnalato due funzionalità, già presenti nell’ultima build scaricabile dai membri del programma Insider, che arriveranno in futuro anche nella release ...

