Uomini e Donne: Svelato Il Mistero sull'Assenza di Armando Incarnato! (Di lunedì 26 aprile 2021) Armando Incarnato, cavaliere del trono over di Uomini e Donne non si presenta in studio già da qualche puntata. Intanto, la dama Nicole Vinti fa una dichiarazione shock! Vuoi conoscere tutti i dettagli? Te li sveliamo noi! Gli appassionati di Uomini e Donne avranno sicuramente notato in queste puntate un'assenza che non passa inosservata, quella del cavaliere napoletano Armando Incarnato che sembra essere scomparso dagli studi Mediaset. Cosa è accaduto al verace protagonista del dating show di Canale 5? Scopriamolo insieme! L'assenza dell'uomo comincia a insospettire i fan. Che il cavaliere abbia deciso di lasciare il programma? D'altronde, il bel partenopeo non sembra essere molto fortunato in amore e forse, dicono alcuni, ha deciso di prendersi una pausa dalla trasmissione e cercare ...

