Uno dei giovani accusati contro il video di Beppe Grillo | “Non andava fatto | la cosa degli otto giorni non ci stava dirla”

Leggi su newnotizie

(Di lunedì 26 aprile 2021) In un’intervista audio rilasciata a ‘Non è l’arena”, uno deiha contestato la mossa di. Un’amica di Ciro: “Lui non farebbe mai nulla, non aveva idea disuccedeva”. Durante la trasmissione ‘Non è l’arena’, andata in onda ieri sera su La7, è stato mandato un servizio sulla vicenda del presunto L'articolo NewNotizie.it.