Tassotti | ' Milan da Champions Calabria super | Dalot va confermato'

(Di lunedì 26 aprile 2021) L'intervista della Gazzetta a Mauro, vera e propria bandiera delche iniziò la carriera nella Lazio da giovanissimo. In vista di Lazio -, la Gazzetta dello Sport ha chiamato in causa un doppio ex, che però ha letteralmente vissuto un'intera vita con i colori rossoneri addosso. Si tratta di Mauro, storico terzino delche da ...

Advertising

Gazzetta_it : #LazioMilan intervista a #Tassotti “Il Diavolo ce la farà” - MilanNewsit : Tassotti: 'Tomori ha sorpreso anche il Milan. Se sta bene, è giusto che giochi lui' - MCalcioNews : Milan, Tassotti su Ibra: 'La sua assenza si avverte molto, dieci anni fa no' - MilanPress_it : Così #Tassotti ai microfoni della rosea. #MilanPress #Milan - gilnar76 : Tassotti: «Il giocatore ha sorpreso tutti, anche lo stesso #Milan» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassotti Milan

Si tratta di Mauro, storico terzino delche da anni è uno dei vice - allenatori più apprezzati al mondo. A 20 anni, talento del vivaio Lazio, fu acquistato dal Diavolo e si ...Nel frattempo - sulle colonne di Tuttosport - è arrivata l'incoronazione di chi nel suo ruolo ha davvero fatto la storia del, Mauro: 'Io ho giocato in rossonero per 17 stagioni ..."Occhio alle palle inattive: all’andata il Milan la vinse così. Mandzukic è un giocatore importante, anche se non sarà al top. Può essere una buona soluzione per dare peso all’attacco senza Ibra, a pa ...L'intervista della Gazzetta a Mauro Tassotti, vera e propria bandiera del Milan che iniziò la carriera nella Lazio da giovanissimo.