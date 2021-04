Si fa sempre più forte il bsogno di ricordare e celebrare le grandi donne del passato E di certo non poteva mancare lei

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il doodle di Google celebra Anne McLaren, la prima donna della Royal Society, una delle più importanti scienziate del XX secolo per i suoi studi nell’ambito della biologia dello sviluppo il cui lavoro “Fertilizzazione In Vitro con Embryo Transfe (IVF)” fu fondamentale per l’evoluzione delle tecnologie per la fecondazione in vitro. Leggi anche › Google dedica il doodle di oggi a Vera Gedroits, pioniera russa della chirurgia di guerra › Il Doodle di Google celebra il medico Wu Lien-teh, “padre” delle mascherine chirurgiche Anne McLaren la protagonista del Doodle di Google Doodle di Google celebra Anne McLaren La famosissima genetista inglese, della quale oggi, 26 aprile 2021 ricorre il 94esimo anniversario, ...