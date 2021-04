Ristorazione | variante indiana non spaventa locali italiani Taj Mahal di Napoli | Poca gente ne è a conoscenza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 aprile 2021) La diffusione della ‘’ nonil mondo dellain italia e si escludono ripercussioni sul giro d’affari. I proprietari di alcuni dei più famosi ristoranti indiani di Milano, Torino e, contattati dall’AdnKronos, hanno ribadito che, nonostante tutto, non sono preoccupati e rimangono ottimisti. “Non abbiamo timore che la notizia dellapossa influenzare negativamente la nostra riapertura. Siamo molto attenti al rispetto delle regole e seguiamo il protocollo. In Italia ci sono pochi indiani e anche per questo avere contatti con loro è quasi impossibile. Pensiamo che oggi andrà tutto bene poiché da ormai troppo tempo la situazione per noi ristoratori è molto grave. Non capisco per quale motivo ...