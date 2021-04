Reggina | Novellino confessa | “La mia esperienza a Reggio? Situazioni negative | diciamo che è stata colpa mia…”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Franco Cufari / Ansa L’ex allenatore dellaWalterparla della sua vecchiain amaranto, che secondo le aspettative sarebbe dovuta durare molto di più A distanza di circa 10 anni, Waltertorna a parlare della sua vecchia, breve ma intensaalla. Lui che, la settimana scorsa, è stato vicino al ritorno in Calabria, sponda Cosenza. L’allenatore, in un’intervista alla Gazzetta del Sud, ha parlato della squadra dello Stretto del presente, dispensando complimenti per Baroni, Taibi e Menez, ma anche di quella avventura che – secondo le aspettative – sarebbe dovuta durare molto di più. “Cosa è successo nel 2009/2010? Mi dispiace tantissimo per quella stagione. Mi creda, più che per l’esonero mi dispiace per il presidente Foti, ...