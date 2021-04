Processo Cimitero degli orrori | il Comune di Monreale si dichiara Parte Civile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ildisi costituirànelrelativo al cosiddettodi San Martino delle Scale. La giunta Comunale, con propria delibera, ha autorizzato il sindaco a costituirsinel procedimento penale del Tribunale di Palermo che vede come imputati 25 soggetti. Arcidiacono ha dato mandato all’avvocato Giovanni Rizzuti del foro di Palermo di rappresentare ildinel. Il Tribunale di Palermo ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia di Giovanni Messina e altri 24 soggetti. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Palermo che ha ...

Monreale Press

Prima al cimitero monumentale di Staglieno, poi al ponte Monumentale, insieme al presidente della ... contribuì a coltivare un terreno fertile ove poterono attecchire le radici del difficile... Il processo, sommario, coinvolse oltre 100 testimoni e si svolse in un edificio a ridosso della ... quando la popolazione nascose e protesse i prigionieri alleati Da una capanna sopra al cimitero (la ... Per nove mesi l'assessore ai Cimiteri è stato Leoluca Orlando, mentre il numero dei feretri continuava a salire ...